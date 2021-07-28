Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real - Trend.

Как передает в среду Trend, в этом выпуске программы обсуждались наиболее актуальные экономические события прошлой недели, а также шаги, предпринятые для развития торгово - экономических отношений с дружественными соседними странами, в частности с Россией. Внимание зрителей было акцентировано на растущем интересе российских бизнесменов к Азербайджану, их желании вкладывать инвестиции, поддержке в восстановлении Карабаха.

В этом выпуске также обсуждались перспективы развития сельского хозяйства на освобожденных территориях. Кроме того, эксперты прокомментировали улучшение позиций Азербайджана в международных рейтингах в контексте роста его экономических возможностей.

Отметим, что программа Real - Trend транслируется на Real TV каждую среду, в 15:30, а повторный выпуск - в 22:30. В программе обсуждаются самые актуальные экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном.

Представляем вашему вниманию очередной выпуск программы.