В Физули найдены останки еще двух армянских военнослужащих

В освобожденном от оккупации Физулинском районе найдены останки еще двух армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, личности военнослужащих будут установлены после судебно-медицинской экспертизы, которая будет проведена в Армении.