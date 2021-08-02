В Физули обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих

В освобожденном от оккупации Физулинском районе обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил сайт "news.am".

Личности военнослужащих будут установлены после судебно-медицинской экспертизы в Армении.

Отметим, в ходе поисковых операций, проведенных на освобожденных от оккупации территориях, были обнаружены тела или останки 1 623 армянских военнослужащих, они были переданы Армении.