https://news.day.az/politics/1366762.html Минобороны опровергает армянскую ложь - в Азербайджанской Армии нет потерь
Минобороны опровергает армянскую ложь - в Азербайджанской Армии нет потерь
Распространяемая в некоторых социальных сетях информация об обстреле из минометов подразделениями ВС Армении принадлежащего Азербайджанской Армии автомобиля марки "Урал" в направлении Кельбаджара и якобы имеющихся потерях, не соответствует действительности.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
Отмечается, что вся техника Азербайджанской Армии на месте.
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