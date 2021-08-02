Минобороны опровергает армянскую ложь

- в Азербайджанской Армии нет потерь

Распространяемая в некоторых социальных сетях информация об обстреле из минометов подразделениями ВС Армении принадлежащего Азербайджанской Армии автомобиля марки "Урал" в направлении Кельбаджара и якобы имеющихся потерях, не соответствует действительности.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что вся техника Азербайджанской Армии на месте.