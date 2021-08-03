В АМИ Trend обсудили законопроект «О медиа»

В Агентстве международной информации (АМИ) Trend прошли обсуждения в связи с проектом закона Азербайджанской Республики "О медиа", передает Day.Az.

В дискуссиях приняли участие руководящий состав и сотрудники АМИ Trend, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов и сотрудники ведомства.

Ахмед Исмаилов выразил признательность руководству АМИ Trend за созданные для обсуждения законопроекта условия.

Было отмечено, что законопроект "О медиа" разработан в целях обеспечения выполнения Указа Президента Азербайджана "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике" от 12 января 2021 года и является частью реформ в сфере медиа.

Ахмед Исмаилов подчеркнул, что законодательство в области СМИ не отвечало современным требованиям, а в регулировании медиа имелись некоторые пробелы, и в связи с этим возникла необходимость в разработке нового закона о регулировании этой сферы.

Было отмечено, что законопроект охватывает аудиовизуальные, печатные и онлайн-СМИ, информационные агентства и распространяется на журналистов, медиа-субъекты, редакции, действующие на территории Азербайджана, их продукцию, а также на медиа-субъекты, функционирующие за пределами страны, но деятельность которых направлена на азербайджанскую аудиторию, включая распространяемый только на территории Азербайджана контент созданной за рубежом медиа-продукции.

Исполнительный директор Агентства предоставил подробную информацию о положениях и понятиях, отраженных в законопроекте, рассказал о целях и сути проекта.

По его словам, целью обсуждения законопроекта с участием субъектов медиа является доработка законопроекта, изучение и учет предложений и мнений по этому поводу в окончательной редакции законопроекта. Ахмед Исмаилов подчеркнул, что возглавляемое им ведомство открыто для предложений по законопроекту, и призвал СМИ представить свои мнения по его совершенствованию.

Затем руководитель Агентства ответил на вопросы, заданные в ходе обсуждений, и мероприятие продолжилось в формате дискуссий.

В заключение Ахмед Исмаилов отметил эффективность обсуждений и добавил, что озвученные мнения пойдут во благо общему делу.