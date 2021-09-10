Военные учения Азербайджана и Турции не направлены против третьих стран

Армянский народ, вновь избрав премьер-министром Никола Пашиняна, указал место реваншистам, которого они заслуживают. Слова Владимира Путина о том, что очередная война станет большой катастрофой для Армении, подействовали на электорат больше, чем вся предвыборная кампания военных преступников. А совместные военные учения Азербайджана и Турции в Лачине по сути является демонстрацией железных мускулов, имеет цели психологического воздействия на противника, что оправдывается деструктивной позицией Армении по невыполнению пунктов Заявления от 9 ноября.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов.

По его словам, Азербайджан в праве провести любые устрашаюшие акции на границе с Арменией, которая до сих пор занимает, мягко говоря недружественную позицию.

"Совместные военные учения могут в некоторых российских СМИ охарактеризоваться негативно, но не стоит на выпады СМИ реагировать болезненно. Главное, Кремль относится к этим учениям с пониманием. Словесная дуэль с некотороми российскими СМИ и ангажированными политиками негативно влияет на общественное мнение об Азербайджане в России. Лучше добиться замены повестки дня, чем детализировать и тематизировать негативную повестку. К сожалению, азербайджанские политтехнологи, лоббисты с этой задачей пока ещё не справляются. В результате российские и азербайджанские СМИ уделяют больше внимания на обсуждение выпадов таких политиков, как Жириновский или Вагабзаде, чем на темы, связанные с восстановлением и реставрацией Карабаха", - заявил он.

Российский политолог считает маловероятным возобновление военных действий на границе Азербайджана с Арменией.

"Любая провокация со стороны Армении не закончится успехом, потому что аппарат отслеживания чётко даёт понять, кто является зачинщиком провокаций. Если Армения хочет добиться поддержки ОДКБ, то данная организация не предоставит такую поддержку в случае армянской провокации. Подобным провокациям дадут статус приграничного конфликта и ОДКБ не будет вмешиваться в ситуацию", - пояснил он.

Журналист также добавил, что Азербайджан не будет проводить наступательную операцию на территории Армении.

"Азербайджан не собирается нападать на Армению, потому что это может расцениваться как посягательство на территориальную целостность Армении. А за этим могут последовать тяжелые последствия, чего Азербайджан не допустит. Поэтому возобновление военных действий мною вообще не рассматривается.

Что касается азербайджанских территорий, где временно размещены российские миротворцы, я здесь тоже не допускаю каких-либо боевых действий. На этой территории были локальные стычки, перестрелки между остатками незаконных формирований армян и ВС Азербайджана. Но эти перестрелки в скором времени были локализованы. В ближайшие 5 лет, пока российские миротворцы будут на этой территории, вряд ли возможны военные действия", - подытожил Анар Гасанов.