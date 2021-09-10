Рамиз Геюшов исключен из правящей партии Азербайджана

Бывший председатель Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Рамиз Геюшов, компрометирующее видео с участием которого появилось ранее в социальных сетях, исключен из ПЕА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правления правящей партии.

Отметим, что полномочия Геюшова были прекращены в ходе отчетной конференции ПЕА, прошедшей 30 июня.