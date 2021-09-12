Представители НПО Азербайджана посетили Шушу

Представители более 100 действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) сегодня совершили поездку в освобожденный от оккупации город Шуша.

Как сообщает корреспондент Trend в Шуше, участники поездки вначале побывали на Джыдыр дюзю. Эта местность возле города Шуша, где когда-то проводились конные скачки и местные азербайджанцы праздновали Новруз еще со времен Карабахского ханства, произвела на гостей незабываемое впечатление, передает Day.Az.

Затем гости посетили самую старую мечеть, расположенную на центральной площади города, - мечеть Юхары Говхар ага. Эта мечеть, построенная в 1768-1769 годах, тоже подверглась армянскому вандализму во время оккупации.

На центральной площади города Шуша делегация осмотрела обстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, а также другие культурные памятники, административные и жилые здания, которые были разрушены армянами на протяжении почти 30 лет.