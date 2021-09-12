12 сентября в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений "Три брата-2021" с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, сначала герой Отечественной войны генерал-майор Заур Джаваншир доложил командующему силами специального назначения, герою Отечественной войны генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву о готовности участников учений к церемонии открытия.

После поздравлений командующего силами специального назначения по случаю начала совместных учений спецназовцев, представляющих три государства, минутой молчания была почтена память шехидов Азербайджана, Турции и Пакистана.

Под звуки Государственных гимнов были подняты государственные флаги трех стран-участниц.

Выразив счастье видеть представителей сил спецназа Турции и Пакистана в нашей стране, генерал-лейтенант Х.Мирзоев отметил: "Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении. Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей".

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения "Три брата - 2021" поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.

Главы делегаций Турции и Пакистана полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад в своих выступлениях выразили уверенность в том, что дружба между нашими народами и армиями успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде, и когда мощные порывы ветра международных политических изменений будут сотрясать весь мир, три брата станут еще ближе друг другу как в плане надежного регионального партнерства, так и в плане сотрудничества. Было подчеркнуто, что международные учения "Три брата-2021" послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между армиями трех стран, открыв новые методы борьбы с терроризмом и развития навыков посредством взаимного обмена опытом.

После завершения официальной части церемонии открытия командование спецназа Азербайджана встретилось с гостями и пожелало им успехов в учениях.

В заключение была представлена музыкально-хореографическая композиция "Наше братство нерушимо и вечно", поставленная по сценарию Заслуженного деятеля искусств полковника Абдуллы Гурбани и песня "Три брата", посвященная международным учениям "Три брата - 2021".