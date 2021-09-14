Защитники Агдере глазами журналиста из Латвии

Заслуженный журналист Азербайджана Татьяна Чаладзе родилась и выросла в Латвии, работала некоторое время редактором газеты "Балтийское время" - органа Народного фронта Латвии, а также независимой газеты "Латвияс Лайке".

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, журналистский интерес привел ее в 1992 году в Азербайджан, который оказался втянутым в войну с Арменией в Нагорном Карабахе.

По линии Министерства обороны Азербайджана она отправилась в зону боевых действий. Первый вояж в зону конфликта оставил неизгладимое впечатление в душе Т.Чаладзе и как журналиста, и как человека. Она собирала материалы, писала фронтовые очерки. Каждый раз, когда она приезжала в эту страну, работала над новыми статьями или запечатлевала фотообъективом мгновения войны.

В частности, Т.Чаладзе побывала в Агдере, о чем потом рассказывала в интервью: "В Агдере, в районе Сарсангского водохранилища армянская диверсионная группа подожгла две машины. Я вместе с солдатами была на месте происшествия, видела там человеческие трупы. Была свидетелем того, как от взорванной армянским гранатометом машины-бензовоза заживо сгорел ее водитель, я пришла в ужас. Ведь прямо из Риги сразу я попала на войну, которой никогда в жизни не видела. Я почувствовала, что больше никогда спокойно жить не смогу, именно поэтому вернулась в Баку во второй раз."

Т.Чаладзе в последние годы являлась корреспондентом газеты "Бакинский рабочий". Скончалась журналистка в 2017 году.

В данном материале - фотографии Т.Чаладзе, снятые в октябре 1992 - апреле 1993 года в Агдере.

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