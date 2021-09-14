Вова Евсеев как миледи Винтер: кое-что о клейме

Потрясающий пример обреченной на провал попытки менторства продемонстрировал давеча заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

Столь же неуместно, наверное, смотрелась бы порно актриса Елена Беркова в роли расказчика на тему важности соблюдения традиционных семейных ценностей, нежелательности добрачных сексуальных отношений.

На Евсееве давно уже стоит клеймо. Нечто подобное было на плече миледи Винтер. Только то была литературный персонаж, а Евсеев вполне себе реальный. И этот господин носит клеймо глашатая армянской глупости не только не стесняясь, а даже с какой-то гордостью, с чувством выполненного долга. Его, конечно, право, но имеющим такое реноме в приличном обществе руки не подадут, а вот послать вон могут легко.

Что же выкинул Володенька на сей раз? Он заявил, что азербайджанцы своим отношением к армянскому культурному наследию очень похожи террористов ИГИЛ. А еще, он утверждает, что "Россия попыталась помочь сохранить наследие там, где смогла". После чего посетовал на то, что "азербайджанцы в своем отношении к армянскому культурному наследию очень похожи на турок". Под конец посоветовав армянам поднять этот вопрос перед международным сообществом.

Писать письма и грузить апельсины бочками, равно как и обращаться во Всемирную Лигу сексуальных реформ Евсеев своим армянским друзьям советовать не стал. Чревато, знаете ли. Как минимум, открыто могут пинками прогнать. А как максимум осуществить ряд телодвижений, по итогам которых на балконе у Вовочки должен будет появиться радужный флаг.

Очко, баскетбольное конечно, не железное. Поэтому проще и прибыльнее Евсееву удовлетворять фантазии своих армянских клиентов. О том, что доставляя им удовольствие Вовочка нарушает законы России, он пока не задумывается. Мы же напомним, на всякий случай, что есть УК РФ и статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В ней говорится, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Евсеев оскорбил очень большую группу лиц. Он оскорбил азербайджанцев и турок. Кроме того, он оскорбил граждан Азербайджана всех национальностей, приравняв всех нас к членам террористической организации. За такое можно получить по всей строгости российских законов.

Что же касается того, что "Россия попыталась помочь сохранить армянское наследие там, где смогла", то и тут есть, что напомнить зарвавшемуся Вовочке. Во-первых, в 1830-х годах царская Россия упразднила Албанскую церковь, передала все ее имущество армяно-григорианской церкви, "а армянские священники и их покровители начали присваивать эти церкви. Понятное дело, что признавать этого Евсеев не будет. Но историки, а не армянские прихвостни, прекрасно знают реальное положение дел.

Во-вторых, даже в Баку, в самом его центре, стоит армянская церковь. В целости и сохранности. Ее, кстати, посещали делегации из РА, в том числе и депутаты армянского парламента, посещавшие нашу столицу в разные годы. На этом фоне любые рассуждения о "разрушении армянского культурного наследия" со стороны азербайджанцев- примитивная попытка лизнуть пятку армянских спонсоров такой глупости.

В-третьих, это не Армения, а Азербайджан был жертвой оккупации на протяжении почти трех десятков лет. В течении которых варварски уничтожалось наше культурное наследие. Там было уничтожено 22 музея и музейных филиала, в которых хранилось более 100 тысяч культурных артефактов. В одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля.

Азербайджан сейчас все это восстанавливает. И журналисты, политики, общественные деятели из разных стран мира, совершив поездку на освобожденные территории поражаются не только масштабами и темпами восстановительных работ, но и невероятной степенью варварства армянской стороны. Голос тысяч и тысяч этих свидетелей армянского вандализма заглушает голоса десятков евсеевых, готовых высасывать любую армянскую сенсацию, согласно прейскуранту.

Ну и последнее. Очередную глупость и ложь про Азербайджан сказал тот самый персонаж, который в декабре 2018 года, выступая на заседании "Лазаревского клуба", организованного Институтом стран СНГ, главой которого является проармянский Константин Затулин, заявил, что "поставка ОТРК "Искандер" позволила Армении поставить вопрос о возможности нанесения ответного ракетного удара по Баку".

Что в реальности позволила Армении поставка ОТРК "Искандер", все увидели в ходе 44-дневной войны. Выпущенная по нашей территории ракета "Искандера" выставлена на всеобщее обозрение в Парке военных трофеев в Баку. Рядом с чучелами, изображающими "бравых" армянских военнослужащих. Так что и военный эксперт из Евсеева, как из него же Волочкова. При этом, уже тогда, сделав столь провокационное заявление, Вовочка обнажил плечо с клеймом армянского прихвостня. Который просто не имеет морального права рассуждать о причинах и последствиях 44-дневной войны и о варварстве. Потому, что сам является блестящим экземпляром последнего.

Акпер Гасанов