https://news.day.az/politics/1380665.html Хикмет Гаджиев обсудил с послом отношения между Азербайджаном и Ираном
Хикмет Гаджиев обсудил с послом отношения между Азербайджаном и Ираном
Состоялась вторая на этой неделе встреча помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева и посла Ирана в Баку Сейеда Аббаса Мусави.
Об этом написал в Twitter сам Мусави, передает Day.Az.
На встрече состоялся обмен мнениями по развитию отношений между Азербайджаном и Ираном, отметил дипломат.
"В ходе встречи также было обсуждено нынешнее состояние двусторонних отношений, существующие препятствия, проведены консультации по вопросу укрепления связей и обмен мнениями", - написал Мусави.
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