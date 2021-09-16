Хикмет Гаджиев обсудил с послом отношения между Азербайджаном и Ираном

Состоялась вторая на этой неделе встреча помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева и посла Ирана в Баку Сейеда Аббаса Мусави.

Об этом написал в Twitter сам Мусави, передает Day.Az.

На встрече состоялся обмен мнениями по развитию отношений между Азербайджаном и Ираном, отметил дипломат.

"В ходе встречи также было обсуждено нынешнее состояние двусторонних отношений, существующие препятствия, проведены консультации по вопросу укрепления связей и обмен мнениями", - написал Мусави.