Армянские вандалы надругались над бюстом Низами Гянджеви - Реза Дегати - ФОТО - ВИДЕО
Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился на своей странице в социальной сети кадрами, доказывающими очередное свидетельство армянского вандализма в Карабахе.
Как передает Day.Az, он поделился видео и фотографиями разрушенного бюста великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви в Instagram.
"Во время оккупации Карабаха армянские войска надругались над бюстом Низами Гянджеви, одного из величайших поэтов и философов всех времен", - написал Дегати.
Фотограф отметил, что в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта.
По его словам, еще в XVII веке французский востоковед Бартелеми де Моленвиль рассказывал Европе о необычайно красивой поэзии Гянджеви.
Представляем вашему вниманию фото и видео, сделанные Резой Дегати:
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