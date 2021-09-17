Армянские вандалы надругались над бюстом Низами Гянджеви

Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился на своей странице в социальной сети кадрами, доказывающими очередное свидетельство армянского вандализма в Карабахе.

Как передает Day.Az, он поделился видео и фотографиями разрушенного бюста великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви в Instagram.

"Во время оккупации Карабаха армянские войска надругались над бюстом Низами Гянджеви, одного из величайших поэтов и философов всех времен", - написал Дегати.

Фотограф отметил, что в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта.

По его словам, еще в XVII веке французский востоковед Бартелеми де Моленвиль рассказывал Европе о необычайно красивой поэзии Гянджеви.

Представляем вашему вниманию фото и видео, сделанные Резой Дегати: