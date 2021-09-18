Что обнажил Евгений Сатановский?

Собственно, очередной помет мысли президента Московского института Ближнего Востока и давнего армянского лоббиста Евгения Сатановского в шоу другого армянского лоббиста "Соловьев- LIVE", можно было заканчивать на фразе: " А я - дурак". Но, далее Сатановский добавил слово "думал", явно и привычно льстя себе. Получился оксюморон. Собственно, таким же оксюмороном является словосочетание "эксперт Сатановский".

Впрочем, это трагедия не только самого Евгения Яновича, но и его покровителей. Они вынуждены лепить из того, что было, а затем, как пела певица Апина, любить слепленное. Реальные же "аналитические способности" у Сатановского, мягко говоря, очень сомнительны. Да, он старается придать своим умозаключениям некий налет солидности, для чего держит паузу, но в итоге банальность сказанного, а порой и лживость наперегонки с глупостью там настолько очевидны, что впору отправлять Евгения Яновича туда, где он еще не был.

Я говорю о широких возможностях, открывающихся перед ним в случае согласия разделить театральную площадку с Евгением Петросяном. Наблюдать за попытками состязаться в озвучивании пошлых шуток, наперевес с цитатами от известных личностей, это будет прикольно. Впрочем, это все в теории. На практике же мы уже давно видим соло одинокой посредственности.

Так произошло и на сей раз, когда Сатановский начал отводить душу. Он, в весьма своеобразной форме сетовал на давно уже ставший страшным сном многих недругов нашего государства азербайджано-турецкий союз. "Один народ-два государства" - этот тезис показал свою политическую, экономическую, военную устойчивость и мощь уже давно. Но, для Сатановского только сейчас все стало доходить. Так вот он эксперт.

Собственно, его реальные способности продемонстрировала само время. Это ведь он утверждал несколькими годами ранее, что "Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и отныне не вернется в его состав". Да, так и говорил, демонстрируя невероятную влюбленность в звуки собственного голоса. Сатановский, после поражения Армении в четырехдневной апрельской войне, когда всем реальным экспертам стало ясно, что мифы армянской пропаганды не имеют ничего общего с реальным раскладом, продолжал нести ахинею.

Он заявлял, что наша страна не может выиграть войну, "поскольку вопрос о том является ли Карабах частью Азербайджана, полностью закрыт, как по военной логике, так и с точки правовой политической точки зрения". Он заботливо развешивал на уши армянской публике лапшу о том, что Азербайджан "может послать свои войска в мясорубку, потратить время и деньги, сколько хочет, но это не даст пользы". А еще он заявлял, что "война может перекинуться на территорию Азербайджана".

Сейчас, спустя год после того, как Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне, вернув себе все семь ранее оккупированных районов, вспоминать эти речи Евгения Яновича можно только с улыбкой. И, добавлю, с четким пониманием того, что руководство РА до войны жило ровно такими же иллюзиями. Тот же Давид Тоноян, как все мы помним, утверждал, что "новая война-это новые захваченные территории Азербайджана".

В общем, методички были одинаковые. И провал, соответственно, тоже . Азербайджан , добившись исторической победы, кардинально изменил баланс сил в регионе. И теперь никто не может игнорировать такой мощный фактор, как азербайджано-турецкий союз. Понимает это и Сатановский. Понимает, но никак не может принять. Отсюда и его признания в стиле " а я , дурак, думал".

Поразительно, что Евгений Янович , с некоторых пор "я - дурак", только сейчас понял, что Азербайджан является независимым государством, а не "братской, социалистической республикой в составе СССР". Тут впору ему посоветовать закусывать выпитое, чтобы не так откровенно от реалий отлетать. Но он ведь нес чепуху в режиме нон-стоп!

Сатановский, а это уже нечто новое, начал сетовать на то, что растут влияние азербайджанской диаспоры в России, что российские СМИ честно и справедливо освещают итоги 44-дневной войны. Добрался он и до Михаила Гусмана. Я все ждал, когда до Юлия Гусмана очередь дойдет и посыпятся обвинения в том, что Юлий Соломонович долгие годы сидел в жюри КВН. Ведь, словесный поток лился из уст того, кто "я-дурак".

Обошлось. По крайне мере, на сей раз. Но риск услышать нечто совершенно восхитительное от давнего армянского лоббиста, который лепечет в стиле "тихо, сам с собою", всегда есть.И вот ведь, что обнажает Сатановский , наряду с собственной некомпетентностью. Перед нами пример того, что армянские лоббисты уже впали в истерику.

Они видят, что позиции Азербайджана в России, и как уверенного в себе равноправного партнера, и как силы, способной формировать, отстаивать и диктовать свою повестку в регионе, усиливаются. Как усиливаются и позиции симпатиков нашей страны, в том числе и в российском медийном и экспертном пространстве. А это - страшный сон тех, кто изначально был по другую сторону от правды. Это кошмар про-армянских пропагандистов, привыкших лгать, не не способных полемизировать. Отсюда, и последствия истерики в виде удивительно честного признания в стиле "я - дурак".

Акпер Гасанов