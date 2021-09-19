Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в воскресенье журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече. Однако для этого Армения должна сделать позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция даже готова установить дипломатические отношения", - сказал он.

Президент Турции выразил надежду на то, что с открытием Зангезурского коридора будут преодолены трудности в азербайджано-армянских отношениях.