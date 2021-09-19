https://news.day.az/politics/1381564.html С открытием Зангезурского коридора будут преодолены трудности в азербайджано-армянских отношениях – Эрдоган
С открытием Зангезурского коридора будут преодолены трудности в азербайджано-армянских отношениях – Эрдоган
Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в воскресенье журналистам Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о встрече. Однако для этого Армения должна сделать позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция даже готова установить дипломатические отношения", - сказал он.
Президент Турции выразил надежду на то, что с открытием Зангезурского коридора будут преодолены трудности в азербайджано-армянских отношениях.
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