Комиссия ОИС подготовит отчет о нарушениях прав человека во время армянской оккупации Карабаха

Независимая постоянная комиссия по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) подготовит и представит на обсуждение отчет о нарушениях прав человека во время оккупации Арменией азербайджанских территорий, а также о правонарушениях этой страны в сфере культуры, религии и других областях.

Об этом сказал в четверг журналистам в Баку заместитель председателя комиссии Хаджи Али Ачыкгюль, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что отчет о нынешней ситуации на освобожденных территориях будет вынесен на обсуждение Совета министров иностранных дел стран-участниц ОИС в 2022 году.

Ачыкгюль также сообщил, что сегодня члены комиссии встретятся с официальными лицами Азербайджана, а завтра проведут оценочную миссию по расследованию фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации.