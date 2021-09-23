https://news.day.az/politics/1383104.html Заместитель госсекретаря США поблагодарила Азербайджан - ФОТО
Заместитель госсекретаря США поблагодарила Азербайджан - ФОТО
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поблагодарила Азербайджан за поддержку усилий Соединенных Штатов по эвакуации граждан из Афганистана.
Об этом Нуланд написала в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она также отметила, что была рада встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Отметим, что встреча Нуланд и Байрамова состоялась в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября.
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