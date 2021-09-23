Заместитель госсекретаря США поблагодарила Азербайджан

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поблагодарила Азербайджан за поддержку усилий Соединенных Штатов по эвакуации граждан из Афганистана.

Об этом Нуланд написала в Twitter, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она также отметила, что была рада встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Отметим, что встреча Нуланд и Байрамова состоялась в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября.