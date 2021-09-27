Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Казахстан

Сегодня начался рабочий визит в казахстанский город Туркестан парламентской делегации, возглавляемой спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как сообщили АПА с отделе прессы и связей с общественностью ММ, целью визита является участие в 10-м заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран, передает Day.Az.

Ожидается, что С.Гафарова выступит на пленарной сессии ТюркПА. По итогам сессии будет подписана Туркестанская декларация, а также организован брифинг для журналистов.