https://news.day.az/politics/1384540.html Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Казахстан - ФОТО
Сахиба Гафарова отправилась с визитом в Казахстан - ФОТО
Сегодня начался рабочий визит в казахстанский город Туркестан парламентской делегации, возглавляемой спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
Как сообщили АПА с отделе прессы и связей с общественностью ММ, целью визита является участие в 10-м заседании Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран, передает Day.Az.
Ожидается, что С.Гафарова выступит на пленарной сессии ТюркПА. По итогам сессии будет подписана Туркестанская декларация, а также организован брифинг для журналистов.
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