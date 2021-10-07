18 октября 2021 года объявлен "Тридцатой годовщиной Дня независимости Азербайджана в городе Миннеаполис"

Мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей подписал прокламацию в связи тридцатой годовщиной восстановления независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в прокламации говорится, что представители азербайджанской общины США являются активными членами сообщества штата Миннесота и вносят вклад в обеспечение национального разнообразия, межкультурного взаимопонимания, продвижение мира в этом штате.

Отмечается, что после встречи с азербайджанской делегацией на Парижской мирной конференции в начале прошлого столетия Президент Вудро Вильсон заявил, что "лидеры Азербайджана разделяют его идеалы в отношении концепций свободы, права и справедливости", и в данное время Азербайджанская Республика является активным участником программы НАТО "Партнерство во имя мира".

Принимая во внимание, что с 1922 по 1991 год Азербайджан находился в составе СССР и 18 октября 1991 года Азербайджан принял Конституционный акт о восстановлении государственной независимости, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил 18 октября 2021 года "Тридцатой годовщиной Дня независимости Азербайджана в городе Миннеаполис".