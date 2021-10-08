Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Турции

8 октября новоназначенный военный атташе Турецкой республики в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.