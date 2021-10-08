https://news.day.az/politics/1389251.html Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Турции
Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Турции
8 октября новоназначенный военный атташе Турецкой республики в Азербайджане генерал-майор Закария Ялчин был представлен министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
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