Новые реалии в регионе, сформированные после триумфа азербайджанской армии по итогам 44-дневной войны прошлого года, потихоньку начинают отрезвлять армянское общество. Спустя год после тяжелого поражения армяне только теперь осознали, что без Азербайджана у них нет экономического будущего, что рано или поздно интеграция в Азербайджан является неизбежной.

Так, в интервью Eurasianet несуществующий "министр" несуществующей "экономики и сельского хозяйства Карабаха" Армен Товмасян заявил, что после завершения Второй карабахской войны Азербайджан получил экономическое преимущество, а Армения проиграла.

По его словам, Карабах не является самодостаточным регионом и вынужден восполнять дефицит энергии за счет импорта из Армении.

"Но у самой Армении также есть проблемы с электричеством. С 15 мая приостановлена ​​работа Мецаморской атомной электростанции, которая вырабатывает около 40 процентов электроэнергии в Армении... Вдобавок, Разданская ТЭС, работающая на природном газе... с апреля также работает на только на 30% мощности", - жалуется Товмасян.

Несуществующий министр несуществующего образования также отметил, что Азербайджан получил контроль над линиями электропередач, ранее проходящих через Кяльбаджарский район в Карабах.

"В результате в Карабахе регулярно происходит отключение электричества. В конце сентября в Карабахе были отключения света, длившиеся несколько часов", - напомнил фейковый "министр".

Таким образом, армяне де-факто признают необходимость экономического сосуществования с Азербайджаном. Только наша страна может обеспечить экономическое процветание Карабаха, что является неоспоримым фактом.