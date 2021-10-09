Должны ли армянские матери оттаскать Симоняна за набриолиненные волосы?

Власти Армении не устают поражать своим лицемерием и попытками ввести в заблуждение мировую общественность. Армянские политики всегда отличались умением вызвать слезу у мирового сообщества мифом о самом "мирном" и "многострадальном" народе в мире.

На этот раз в роли "белого и пушистого" представителя страны-агрессора выступил спикер армянского парламента Ален Симонян. Среди былых достижений бывшего КВН-щика и "звезды" шоу-бизнеса указано, что он являлся постановщиком спектакля "Без комментариев". Видимо, Ален Робертович решил вспомнить молодость и поставить еще один спектакль, теперь уже на российском телеканале РБК.

В своем интервью РБК председатель армянского парламента применил все свои актерские навыки и политическую изворотливость, чтобы в очередной раз представить страну-оккупанта и страну-агрессора, то есть Армению, в роли пострадавшей стороны. Так, Ален Симонян заявил интервьюеру, что Армения пытается заключить мир в регионе - "Очень важно перевернуть страницу и построить мир в регионе".

Спикер-"миротворец" чуть ли не со слезами на глазах говорил о том, как тяжело переживает человеческие потери как среди армян, так и азербайджанцев, что война никому не выгодна и не нужна, ничто не может оправдать человеческие жертвы о необходимости оставить потомкам мирное сосуществование, о стремлении идти в мирном направлении. "В войне не бывает победителей, все эти человеческие жертвы не стоят того. Ребят уже не вернуть, семьям не объяснить", "У мира не должно быть альтернативы, мы видим среди погибших имена молодых людей, родившихся в 2000-2001 году, это ужас, это трагедия", - подобными цитатами пестрило душещипательное интервью Симоняна.

Несмотря на призывы к миру, политик при этом не забывает ввернуть провокационную "шпильку", заявив, что Армения никогда не была приверженцем силового решения, считала, что все должно решаться мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ, но, "воспользовавшись сложившейся ситуацией в мире", Азербайджан якобы совершил агрессию. Также он отметил, что "трудно представить мирное сосуществование двух народов в одном государстве, когда в Парке трофеев в Баку, в российском вооружении горит муляж армянского солдата", говорит, что "детей в Азербайджане учат агрессии и ненависти к соседям", и скорбно призывает с этим заканчивать, дабы оставить нашим детям мирное сосуществование.

На первый взгляд, все эти озвученные мысли о переворачивании страницы, шагах по установлению мира очень правильные, с этим нельзя не согласиться, но только если они были бы искренними, а не сказанными пафосными словами на камеру. Непосвященный человек проникнется к армянскому политику искренним сопереживанием. Но для того, чтобы понять всю циничность его слов, необходимо ознакомиться с реальным раскладом дел.

Все дело в том, что все озвученные спикером "правильные" мысли сильно расходятся с действиями правительства Армении. Для начала, Алену Симоняну, который сокрушается о гибели тысяч молодых ребят, следует объяснить их матерям, семьям, почему Армения столько лет оккупировала чужие территории, отказывалась их возвращать, несмотря на четыре резолюции Совбеза ООН и признание всем миром территориальной целостности Азербайджана. Почему в течение 30 лет власти Армении не реагировали положительно на предложения Азербайджана о мире и стремлении к мирному урегулированию конфликта, пытались представить Карабах в качестве армянской территории, и отправили этих молодых ребят погибать на чужие земли ради своих шкурных интересов, а потом еще месяцами прятали в моргах трупы сотен солдат? Он заявляет о том, что сокрушается и о жертвах среди азербайджанцах, но разве не власти, которые он представляет, отдали преступный приказ подвергнуть ракетному обстрелу гражданское население городов Азербайджана? Что это, если не лицемерие?!

Если мы посмотрим на текущую ситуацию в регионе, то ясно увидим, что это лицемерие продолжается по сей день. Прежде всего, следует отметить, что азербайджанская сторона неоднократно призвала к подписанию мирного соглашения, однако Армения всячески игнорировала эти призывы, с ее стороны не было сделано никаких позитивных шагов в этом направлении. Более того, с армянской стороны продолжают совершаться провокации: ВС Армении периодически обстреливают наши позиции, нападют на наших пограничников, делают провокационные заявления на разных уровнях, пытаются оклеветать Азербайджан. В самой Армении царят реваншистские настроения, в СМИ и Телеграм-каналах каждый день можно найти полные ненависти и агрессии националистические призывы, оскорбления в адрес азербайджанцев.

Азербайджан в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября поддерживает открытие всех коммуникаций в регионе. В этом направлении ведутся масштабные работы: строительство автодорог, железной дороги, аэропортов и т.п. Потому что открытие всех коммуникаций - одно из первых средств для достижения мира в регионе. А что в этом направлении делает армянская сторона? Было бы интересно узнать, что армянский спикер ответит на этот вопрос. Как государство, Армения по-прежнему предъявляет территориальные претензии к Азербайджану. Она не отвечает положительно на предложения международных организаций и других государств стать сторонами в вопросе демаркации и делимитации границы.

Стоит также отметить, что армянский политик удивительным образом совмещал призывы к миру с очередной клеветой и завуалированными угрозами в адрес Азербайджана. В интервью он стал продвигать идею того, что якобы "риски новой войны на Южном Кавказе сохраняются из-за действий Турции и Азербайджана".

"Я с сожалением должен констатировать, что на Кавказе, как и на постсоветском пространстве в целом, очень активно действует Турция. Это проблема, которую мы должны очень глубоко обсуждать и осознать, чем это чревато... Турция и Азербайджан провоцируют не только Армению, но и Россию. Они провоцируют всех. И это продолжается уже не первый месяц", - заявил спикер парламента Армении. Симонян заявил, что в Ереване рассчитывают, что "дипломатам удастся предотвратить эту эскалацию". По словам Симоняна, Азербайджан и Турция пытаются "урвать" максимальную выгоду из сложившейся поствоенной ситуации, получить "пантюркистский пояс" (имеется в виду т.н. "Зангезурский коридор" через Армению - ред.).

Все это является наглядным доказательством того, что сказанное Аленом Симоняном является лишь фарсом и не соответствует действительности. И все выраженное им сожаление о человеческих жертвах - не более чем крокодильи слезы. Стоит напомнить, что в прошлом месяце он был подвергнут жесткой критике армянским обществом, потому что "в то время, как на воинском кладбище "Ераблур" до сих пор роют свежие могилы" он куролесил на бюджетные деньги в Греции.

В этом контексте показательно то, что он не нашелся, что ответить на вопрос о том, какие уроки извлекла Армения, и сумбурно начал говорить о сложной ситуции, о том, что "каждый час в регионе что-то происходит", и потому сложно сказать что-то конкретное. Возможно, это было единственным искренним заявлением в интервью Симоняна - Армения не извлекла никаких уроков из всего произошедшего.

Хотя чего-то другого от прожженого цинника Симоняна сложно было ожидать. Будучи представителем новых, "демократичных" властей в Армении, именно он являлся инициатором решения об ограничении передвижения представителей СМИ в здании Национального Собрания , а также законопроекта об увеличении штрафов за клевету и оскорбление (так как правящей верхушке часто приходится слышать последние в свой адрес), ломал нос оппозиционному блогеру Артуру Даниэляну.

В своем интервью он заверяет Россию в верности и дружбе Армении, говорит, что период некой прохлады в отношениях между двумя странами прошел, а в это время в самой Армении стремительно растет градус русофобии, плакаты с президентом Росии обливают краской, пишут на них матерные слова, желают смерти Владимиру Путину.

Также спикер утверждает, что несмотря на некоторые разногласия, правящая партия осуществляет работу совместно с оппозицией в "нормальном русле". При этом все помнят позорные скандалы и потасовки в армянском парламенте на протяжении всего августа. И именно Ален Симонян был в этих случаях провокатором, когда сначала отключил микрофон оппозиционного депутата за то, что она назвала премьера Армении "капитулянтом", а затем спровоцировал потасовку, когда, превысив полномочия, велел службе безопасности вывести депутата (что было сделано в довольно грубой форме) и прекратить трансляцию заседания. Заварив "кашу", сам Симонян при этом спокойно улыбаясь наблюдал за происходящим мордобоем со стороны.

И хоть все сказанное Аленом Симоняном - не более чем показуха, призванная ввести в заблуждение международную общественность, к некоторым его мыслям армянскому обществу следует прислушаться. Сегодня Армения больше заинтересована в том, чтобы перевернуть страницу вражды и встать на путь установления мира. Президент Азербайджана, Азербайджанская армия сформировали новую реальность в регионе. Это должны понять все те, кто придерживается реваншистских взглядов в Армении. Армения, которая всегда была от кого-то зависима, должна использовать новую реальность и мирную обстановку в регионе для своего собственного развития.

Талех Агавердиев