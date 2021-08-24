Акции протеста в парламенте Армении

Некоторые депутаты от блока "Армения" 24 августа до начала выступления премьер-министра Никола Пашиняна в Национальном Собрании покинули зал заседаний, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

К ним относятся Ваге Акопян, Элинар Варданян, Гегам Манукян, Андраник Теванян, Рипсиме Стамбулян, Агван Варданян, Лилит Галстян.

Фракция блока "Честь имею" также в знак протеста покинула зал заседаний. Об этом в начале заседания заявил глава фракции Артур Ванецян. "Но придем в зал заседаний, чтобы выявить и озвучить фальсификации, представленные в программе Правительства", - одновременно отметил он.

Помимо этого, глава фракции блока "Армения" Сейран Оганян потребовал, чтобы Генеральный прокурор явился в Национальное Собрание и дал разъяснения относительно ареста депутата, профессора Армена Чарчяна.

По его словам, решение судьи Апелляционного уголовного суда об аресте Чарчяна противоречит Конституции. "Вчера политические власти арестовали нашего коллегу. Поведение судьи должно удостоиться должной правовой оценки", - добавил он.

Оганян от имени фракции блока "Армения" заявил о непрекращающемся преследовании представителей политической силы и решительно осудил "преступную деятельность властей по ограничению деятельности и выступлений оппозиции посредством репрессий". "Мы выражаем нашу полную поддержку и содействие всем нашим коллегам, в отношении которых осуществляется беззаконие. Мы требуем от руководства парламента обеспечить нормальную деятельность депутатов и предлагаем всем фракциям выступить с соответствующим заявлением", - подчеркнул глава фракции блока "Армения".

Также к креслам находящихся под арестом депутатов от фракции "Айастан" Артура Саргсяна, Мхитара Закаряна и Армена Чарчяна были прикреплены таблички с надписью "Политзаключённый".

Помимо депутатов провели акцию протеста и журналисты, освещающие деятельность парламента во время выступления Пашиняна.

Журналисты выразили протест против постоянных ограничений их деятельности, чинимых руководством парламента.