Пир во время чумы: как армянские депутаты развлекались в Европе на бюджетные деньги

"Как от проказницы Зимы, запремся также от Чумы! Зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие Чумы". Возможно, именно эти строки из маленькой пьесы великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, вдохновили спикера парламента Армении Алена Симоняна и шурина премьера Никола Пашиняна, депутата правящей фракции "Гражданский договор" Грачья Акопяна, наплевав на все существующие в стране проблемы и глубокий кризис, отправиться отдыхать в теплые края и прокутить там от души бюджетные деньги.

Однако в армянском обществе энтузиазма депутатов не разделили, и вот уже несколько дней жителей соседней страны лихорадит от распространившихся в Сети кадров с отдыха народных избранников.

Буквально все армянские телеграм-каналы пестрят постами, в которых молодых парламентских повес пристыжают и поносят на разный лад. Ниже приводим наиболее примечательные из них с сохранением пунктуации и орфографии авторов:

"А вот и скандальное видео тусящих в Греции спикера парламента Армении Алена Симоняна и шурина Пашиняна Грачья Акопяна. А что, всё путем, жизнь удалась, бабло течёт ручьями. P.S. В Армении на воинском кладбище "Ераблур" до сих пор роют свежие могилы".

В принципе, все верно, а свежих могил придется вырыть еще немало с учетом открывающихся периодических подробностях о том, как власти Армении прятали трупы погибших на войне своих солдат в холодильниках.

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"Даже если откинуть в сторону моральную составляющую... Понимают ли эти индивиды, что подобное поведение, тем более с учётом демонстрации на публику, как минимум не соответствует статусу депутата и уж тем более спикера парламента? Они конечно не первые и, к сожалению, не последние, что в любом случае не может служить никаким оправданием".

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В некоторых из них авторы не особо стесняются в выражениях, и даже предлагают с целью устранения подобных депутатов возродить террористическую организацию ASALA, которая, как и фашист Гарегин Нжде, является предметом нездоровой армянской гордости:

"Вы только посмотрите на этих двух придурков: спикер НС Армении Ален Симонян и депутат правящей фракции "Гражданский договор" Грачья Акопян, шурин Никола Пашиняна веселятся и кайфуют в Греции. Вы, что больные на всю голову? Как вы смеете себе такое позволять? Неужели эти турки у власти будут и дальше занимать руководящие должности? Походу единственным вариантом решения всеармянской проблемы это создание новой АСАЛА, в которой первоочередной задачей будет - физическое уничтожение внутренних турков, другого варианта избавления от них не вижу".

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"Пока власть жирует на курортах Греции, пропивая десятки тысяч долларов сутки, армянская нация собирает со всего мира по копейке, что бы отвезти несчастные покрышки нашим братьям на постах и пытается обеспечить питьевой водой детей Карабаха. Вот она какая "Новая Армения"".

И как вот после этого у наших соседей язык поворачивается винить в своих бедах тюрков в лице азербайджанцев и турков? Ведь даже своих депутатов, наплевавших на родной народ, они умудряются назвать турками, лишь бы не признавать, что главным источником их бед являются они сами. Может пора уже взглянуть правде в глаза, перестать искать источник проблем во внешних "врагах" и обратить взор внутрь страны?

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Не преминули воспользоваться случаем и политические оппоненты пашиняновской власти, ткнув прогосударственные медиа-ресурсы, которые "винили во всем бывших", носом в данный инцидент:

"На самом деле, во всём виноваты "бывшие". Вы может не поверите, но они взяли в плен Алёнку Симоняна и шурина Пашиняна и заставили их немедленно отправиться отдохнуть у моря. Во всяком случае так говорят ярые избиратели нынешних властей, аппелируя "серьёзными источниками" в своих кишлаках".

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Помимо вызывающего поведения народных избранников и самого факта их отдыха за рубежом в тяжелый для страны момент, шокировали армян и цены на курорте, где Симонян с Акопяном греют свои косточки. Особенно, на фоне того, что на днях правительство решил прекратить финансирование госзаказа в медцентрах из-за нехватки средств:

"Меню греческого клуба, где по полной расслаблялись спикер парламента Ален Симонян и брат жены Пашиняна Грачья Акопян. Откуда у провинциального актеришки Грачьи и не имеющего бизнесов Симоняна столько денег, чтобы позволить себе такой досуг? А если их кто-то танцует, то что он требует взамен от этой сладкой парочки???? Напомним, что на днях правительство решил прекратить финансирование госзаказа в медцентрах. Денег мол не хватает. А откуда их хватать, если в стране такие государственные мужики?"

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"По слухам, один вход в клуб Ален Симоняна стоит в несколько раз дороже, чем одна фура шин на границу ))))А одна фура шин на границу из Еревана (100-150км) стоит дороже, чем получает водитель фуры Ереван-Москва (2400 км ) Выводы_делаете_сами"

Хотя лично мы не понимаем, чему так удивляются армянские пользователи, если в их стране даже чиновник средней руки, вроде директора "Культурно-исторического музея-заповедника Гарни", может позволить себе, наплевав на все моральные принципы, потратить 8 тысяч долларов, для того, чтобы арендовать вверенный ему храм и провести там банкет?

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"Тут намедни "возмущЧеныЯ храждане" недоуменно вопрошали ,как так что Олень и разнобразные "анердзаГи" кайфуют по заграницам ,а в стране продолжается социальный кирдык. Как же им бляха муха не стыдно то,ась? Ну во первых сразу скажем,что поездка за кордон погреть черелса ,это дело каждого индивида и тут возмущаться особо нечему, но вот загвоздочка тутась одна. Во первых ,спикер парламента страны и депутат просто ОБЯЗАНЫ обьяснить, откуда у них туча бабла, чтоб за день тратить в клубах больше чем бюджет какого нибудь армянского села за год? И это при депутатских зарплатах с 1000-1500 "зелени" в месяц, да они за ночь спустили больше чем за год заработают. Хотя, тут наверное нужно сделать оговорку. Они получили право отыметь гордых граждан во все их гордые дыры с разрешения самих же гордых граждан. Так что тут все в очень естественной гармонии. Молчите в тряпочку и не мешайте людям отдыхать. Просто не мешайте".

Несмотря на довольно грубый слог автора последнего поста, с ним сложно не согласиться. Ведь, как мы уже писали на днях, разве свои власти, в том числе всех этих депутатов, армяне, которые на весь мир кричат о своих либерально-демократических традициях, не сами выбирали? Следовательно, и винить им стоит только самих себя. И вместо того, чтобы растрачивать энергию своего "демократического" общества на агрессию в адрес соседей, территориальные притязания и построение планов по реваншу, жителям Армении стоит бросить все силы на построение истинного демократического и правового государства, которое будет существовать не только на словах, на решение существующих очень долгое время внутренних проблем, на переосмысление своего выбора. Иначе у руля в Армении так и будут стоять личности, которые пока простые люди, упоенные мифами о "Великой Армении" и зомбированные установкой "тюрок-враг", продолжают прозябать в нищете, бессмысленно бросаться на амбразуры и рыть свежие могилы, живут в свое удовольствие и без зазрения совести тратят народные деньги на свои прихоти.

Талех Агавердиев