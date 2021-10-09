Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

Информация, распространенная в СМИ Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь на агдеринском направлении, в результате чего погиб водитель трактора, а в направлении Араздейена ранен армянский военнослужащий, не соответствует действительности.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.