https://news.day.az/politics/1389738.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Информация, распространенная в СМИ Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь на агдеринском направлении, в результате чего погиб водитель трактора, а в направлении Араздейена ранен армянский военнослужащий, не соответствует действительности.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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