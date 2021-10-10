Историческое событие: мечеть в Гадруте, как лакмусовая бумажка

Это очень показательный момент. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил очередную поездку на освобожденные в результате 44-дневной войны ерритории нашей страны. На сей раз в Ходжавендский район. В ходе встречи с представителями общественности данного района, глава государства сообщил о событии, которое действительно будет иметь историческое значение.

Да, очень важно то, что заложен фундамент автодорог и в итоге будут проложены четырехполосные автомобильные дороги Гадрут-Джебраил, Гадрут-Физули. Важно и то, что заложен фундамент подстанцим "Гадрут". Важны все работы по восстановлению того самого Гадрута, который армяне всегда считали своим и утрата которого для них является едва ли не большей трагедией, чем освобождение азербайджанской армией всех семи районов и города Шуша.

Этому есть объяснение. Ведь, в Гадруте всегда проживало преимущественно армянское население. Даже в советские годы, когда Гадрут входил в состав Азербайджанской ССР. Именно поэтому там никогда не было возможности строить мечети. Да, таким "странным" был советский атеизм. В условиях которого на территории АССР, в местах компактного проживания армян, нельзя было возводить мечети. При этом, церкви в Армении возводились повсеместно.

Но все эти времена, к счастью, в прошлом. Освобожденный, пусть и разоренный армянскими варварами и оккупантами Гадрут будет возрожден и совсем вскоре превратится в важный туристический маршрут. Но самое главное - там будет построена мечеть. Это дань уважения всем шехидам, что отдали свои жизни за освобождение Гадрута. Это очередное доказательство принадлежности Гадрута Азербайджану.

Данный шаг Азербайджана должен быть высоко оценен во всем мусульманском мире. Ибо восстановление и строительство мусульманских святынь доказывает, что наша страна, при всей своей светскости, является частью огромного исламского мира. Частью которого вроде бы является и соседний Иран. Но оттуда в последнее время звучат просто поразительные заявления, приходят воистину шокирующие новости.

Как пишут иранские СМИ, пятничные молитвы в населенных азербайджанцами иранских городах Ардебиль и Тебриз изобиловали необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана. Так ходжат-оль-ислам (пятничный имам) Тебриза Саид Мохаммад Али аль-Хашим в своей проповеди обвинил "сионисткий режим" (именно так в Иране называют Израиль - ред.) в создании напряженности между двумя соседними исламскими странами.

При этом, касаясь военных учений Корпуса стражей Исламской республики представитель аятоллы Хаменеи в Тебризе сказал, что "эти учения являются посланием врагам мира и дружбы, в особенности США и сионистскому режиму". Религиозный деятель также обратился к властям Азербайджана с призывом обеспечить открытие мечети "Хусейния". Напомним, что в этой мечети находился офис Оджага Неджата - представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане. Сам Оджаг Неджат покинул пределы Азербайджана.

О том, что из себя представляет офис представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане, мы уже писали. Это, напомню, был координационный центр формирования пресловутой "пятой колонны", ставленников муллократического режима в Азербайджане. Именно отсюда управлялись многие отечественные "теологи", "правозащитники", "журналисты", "общественные деятели".

Кроме того, нельзя забывать о том, что данный центр существовал в нашей стране десятилетия, в течение которых мусульманский Иран, в отличие от Турции, не закрывал границы с Арменией, которая оккупировала территории мусульманского Азербайджана. Иран все эти десятилетия продолжал соучаствовать в грабеже наших оккупированных территорий, торговал с карабахскими сепаратистами, использовал неконтролируемые официальным Баку территории для наркотрафика.

Плюс в прессе обнародованы факты вторжения иранских вооруженных сил на территорию Азербайджана в ходе 44-дневной войны. Какие еще факты нужно привести для доказательства враждебного отношения мусульманского Ирана к мусульманскому Азербайджану?! А ведь из ИРИ продолжают звучать необоснованные, не подтвержденные фактами обвинения в адрес нашей страны, там "бряцают оружием". И не слышно ни одного слова осуждения в адрес Армении.

Словно не эта страна разрушила мечети на находившихся более четверти века под оккупацией наших землях. Словно, не она превращала мечети в место обитания свиней и коров. Где пятничные молитвы с осуждением этих действий Армении? Их нет сейчас, их не было на протяжении всего периода оккупации наших земель. В то время, как в Израиле, который постоянно обвиняют в ИРИ, регулярно демонстрировали всяческую поддержку Азербайджану.

Проживающие в Израиле евреи-выходцы из нашей страны регулярно молились за нашу победу. А живущие в Азербайджане евреи-ашкенази в самый разгар 44-дневной войны собрались в синагоге в Баку и помолились за победу нашей доблестной армии, которая продолжает бороться за обеспечение территориальной целостности нашей страны.

Как все это забыть?! И как забыть то, что муллократический режим в ИРИ не дал возможности проживающим там азербайджанцам хотя бы громко заявить о своей поддержке нашей стране в ее справедливой войне с армянскими оккупантами, которые разрушали, повторюсь, мечети. Строительством и восстановлением которых, в том числе и в освобожденном Гадруте, занимается наша страна. И возникает вопрос - кто же тут реальный блюститель мусульманских ценностей? Азербайджан, который строит и восстанавливает мечети, в том числе и там, где их никогда не было, или Иран, который использует мечети для лживой пропаганды в адрес нашей страны, не решаясь при этом осудить армянских оккупантов?!

Акпер Гасанов