Территория Азербайджана не используется в разведывательных целях против Ирана

Утверждения о том, что территория Азербайджана используется в разведывательных целях против Ирана, являются ложью. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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