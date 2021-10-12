https://news.day.az/politics/1390872.html Состоялась рабочая встреча президента "АзИз" с председателем межпарламентской комиссии Израиль - Азербайджан
Состоялась рабочая встреча президента "АзИз" с председателем межпарламентской комиссии Израиль - Азербайджан
Cостоялась рабочая встреча президента "АзИз" Льва Спивака с председателем межпарламентской комиссии Израиль - Азербайджан, депутатом Кнессета Элиной Бардач-Яловой (партия "Наш дом Израиль"), сообщает Day.Az со ссылкой на "АзИз".
В ходе продолжительной беседы обсуждались вопросы сотрудничества, обмена визитами парламентских делегаций двух стран и планирование совместных мероприятий.
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