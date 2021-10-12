Алжир намерен принять очередной Саммит Движения неприсоединения. Как сообщает агентство APS, с этим предложением выступил премьер-министр Алжира Аймен бен Абдеррахман на Заседании высокого уровня, посвященном 60-летию Движения неприсоединения, в столице Сербии Белграде. Он отметил, что за последние годы возросла значимость Движения, в котором председательствует Азербайджан, здесь обсуждаются глобальные проблемы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встречах, прошедших в рамках Белградского заседания Движения неприсоединения, с участием генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, министра иностранных дел Ирака Фуада Гусейна, министра иностранных дел Саудовской Аравии Файсала бин Фархана, министра иностранных дел Йемена Аяда бин Мубарака и других официальных представителей арабских стран, были обсуждены проблемы на Ближнем Востоке.

Основные моменты выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в видеоформате на заседании широко освещены в арабоязычной прессе. Египетский портал "Аль Маср аль Йом", кувейтский портал "Дасман", агентство APS (Алжир), агентство ТАР (Тунис) и другие СМИ опубликовали мысли главы нашего государства о значимости мер борьбы с пандемией COVID-19 в рамках Движения неприсоединения, создании информационной базы, охватывающей главные гуманитарные и медицинские нужды стран-членов, проведении специальной сессии на уровне глав государств и правительств Генеральной Ассамблеи ООН на основе предложения Азербайджана.