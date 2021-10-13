В Гадруте обнаружены останки азербайджанского военнослужащего, числившегося пропавшим без вести

В освобожденном от оккупации поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана обнаружены останки азербайджанского военнослужащего, числившегося пропавшим без вести в Отечественной войне.

Об этом в среду сказал Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.

По его словам, в результате поисковых операций, проведенных c участием российских миротворцев, представителей Международного комитета Красного Креста, Азербайджана и Армении, наряду с останками азербайджанского военнослужащего, также были обнаружены останки двух армянских военных, которые были переданы противоположной стороне.

Отметим, что в настоящее время продолжаются поиски останков шестерых азербайджанских военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести в 44-дневной Отечественной войне.