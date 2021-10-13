Председатель парламента Азербайджана провела встречу с Валентиной Матвиенко

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как уже сообщалось ранее, парламентская делегация, под руководством председателем Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, находится в Российской Федерации для участия в Третьем Евразийском женском форуме. В рамках визита, 13-го октября прошла встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Валентина Матвиенко приветствовала Сахибу Гафарову и отметила важность и Третьего Евразийского женского форума, и обсуждаемых на нём вопросов. По её словам, подобные съезды создают условия для всестороннего обсуждения непосредственного участия женщин в мировых процессах.

"То, что представляющие разные страны женщины-депутаты собираются на таких мероприятиях, весьма важно с точки зрения развития межпарламентских связей и парламентской дипломатии", - сказала Матвиенко.

Выразив удовлетворение ростом отношений между Азербайджаном и Россией, она отметила роль, сыгранную законодательными органами двух государств в достижении текущего уровня взаимодействия.

Председатель парламента Сахиба Гафарова коснулась высокого уровня организации Третьего Евразийского женского форума. По ее словам, такие встречи предоставляют возможность для обсуждения гендерных вопросов и перспектив межпарламентского сотрудничества.

Во время беседы председатель Милли Меджлиса подчеркнула развитие отношений между Азербайджаном и Россией с опорой на стратегическое партнёрство и особо указала на роль глав двух государств в поступательном движении наших отношений. "Регулярные официальные визиты Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина обладают большим значением для прогресса двусторонних связей", - сказала Гафарова.

Что касается межпарламентских отношений двух стран, то они играют особую ролью в развитии двусторонних связей, по мнению Гафаровой, отметившей, что в этом смысле всяческих похвал заслуживает деятельность групп дружбы Милли Меджлиса и Федерального Собрания и, также, двусторонней межпарламентской комиссии двух законодательных органов.

Информируя далее Валентину Матвиенко о 44-дневной войне между Азербайджаном и Армений, Гафарова сказала, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша победоносная армия благодаря своей отваге положила конец тридцатилетней оккупации наших земель Арменией.

"К тому же, Азербайджан своими силами добился исполнения резолюций Совета безопасности ООН. Карабахский конфликт был сдан в архивы истории после подписания трёхстороннего заявления, которое президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении подписали в ноябре прошлого года", продолжила председатель Милли Меджлиса. Теперь, по ее словам, на Южном Кавказе сложилась совершенно новая ситуация; конфликт остался в прошлом, а Азербайджан начал восстановление своих освобождённых от захватчика территорий.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что Армения полностью разрушила ранее оккупированные ею города и сёла Азербайджана, а сейчас это государство прибегает к провокациям с целью помешать установлению мира и безопасности в регионе, в особенности, отказываясь выдать карты минных полей.

Спикер парламента добавила, что согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в июле текущего года указу были заново проведены границы экономических регионов Азербайджана с созданием двух новых - Карабахского и Восточно-Зангезурского. "Создание Зангезурского коридора имеет очень большое значение, так как он послужит как восстановлению региональных коммуникаций, так и развитию региона и обеспечению мира и безопасности в нём", - сказала она.

Затем на встрече произошёл обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.