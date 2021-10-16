https://news.day.az/politics/1392524.html Подразделения ПВО ВС Азербайджана уничтожили цели условного противника - ВИДЕО
Подразделения ПВО ВС Азербайджана уничтожили цели условного противника - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) выполняют боевые стрельбы на общевойсковом полигоне.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, основной целью боевых стрельб является совершенствование навыков личного состава в управлении зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и повышение их боеспособности.
Личный состав также выполняет нормативы по выведению ЗРК "ОСА" со стартовой позиции и подготовке к боевому применению.
Боевые расчеты ЗРК профессионально выполняют задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре