Подразделения ПВО ВС Азербайджана уничтожили цели условного противника

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2021 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) выполняют боевые стрельбы на общевойсковом полигоне.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, основной целью боевых стрельб является совершенствование навыков личного состава в управлении зенитными ракетными комплексами (ЗРК) и повышение их боеспособности.

Личный состав также выполняет нормативы по выведению ЗРК "ОСА" со стартовой позиции и подготовке к боевому применению.

Боевые расчеты ЗРК профессионально выполняют задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.