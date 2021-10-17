"Не может быть и речи считать Карабах частью Армении"

Несмотря на то, что в Армении часто слышны ультранационалистические призывы и все еще сильны реваншистские настроения, у части армянского общества все же постепенно пробиваются ростки понимания того, что ей надо успокоиться, принять имеющуюся данность и заняться созидательной деятельностью.

Ряд общественных и политических деятелей в соседней стране призывает отказаться от навязчивой идеи присвоить азербайджанские земли, привитой прежним преступным военно-политическим руководством в лице так называемого "карабахского клана", и направить усилия на построение нормальной жизни для самих армян в рамках армянских территорий, начать благоустраивать свои города, а не разрушать чужие.

Так, депутат от фракции "Гражданский договор" Виген Хачатрян в ходе дискуссии, организованной "Армянским центром демократии и безопасности", заявил, что очень опасно продвигать тезис, что у Армении нет будущего без Карабаха.

"Главная цель это Армения, а не "арцах" (Карабах - прим.ред.)", - сказал депутат.

Он также сказал, что эти территории оспаривались последние 300 лет, и никогда не говорилось, что они принадлежат Армении, призвал прямо смотреть на реальность. По его словам, не может быть и речи о том, что бы эти территории считались территориями Армении, речь должна идти о будущем этих людей в составе Азербайджана

Факт принадлежности Карабаха Азербайджану неоднократно уже признавал даже премьер-министр Армении Никол Пашинян, который до войны, не осмелившись пойти против установленного прежней хунтой курса, утверждал обратное.

Думается, что в Армении многие это понимают, так как увидели, что оккупация азербайджанских земель на протяжении долгого времени ни к чему хорошему не привела. Проживающие в Карабахе армяне фактически стали заложниками "карабахского клана" в лице бывших президентов - Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, и были нужны им только для удержания своей власти, использовались в качестве политического инструмента. Армянские матери устали посылать детей на смерть ради чьих-то политических амбиций, и сам в целом армянский народ уже устал от жизни в экономической блокаде на протяжении десятилетий. Очевидным доказательством тому является тот факт, что на июньских выборах, несмотря на все потуги Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна - представителей кровавого "карабахского клана", являющиеся зачинщиками карабахского конфликта, призывавших к реваншу, армяне вновь переизбрали Пашиняна, несмотря на поражение в 44-дневной войне.

Просто им пока сложно признать, что на протяжении многих лет их обманывали, навязав ложное убеждение. Это как когда долгое время пытаешься в споре с оппонентом доказать свою правоту, но по ходу понимаешь, что был изначально неправ, однако, тебе уже стыдно это признавать. Древнегреческому философу Сократу приписывают фразу - "в споре рождается истина". Но в то же время говорится, что Сократ "противопоставил спору диалог". Сократ вступал в беседы с простыми людьми и обсуждал проблемы, которые их волнуют. Это позволяло ему обогащаться знаниями своего собеседника и решать сложные проблемы без антагонизма и ненависти. Диалог, а не спор, беседа с человеком, а не с толпой - вот в чём секрет Сократа. Он понимал, что в толпе человек глупеет. Это понимают и армянские националисты, поэтому они так любят обращаться со своей пропагандой агрессии к большим массам людей.

Остается надеяться, что отдельные прозревшие армянские ораторы смогут убедить в этом и остальную часть общества. Что же касается слов Хачатряна о будущем армян в составе Азербайджана, то Азербайджанское государство выступает гарантом безопасности и обеспечения прав и свобод всех своих граждан вне зависимости от национальной принадлежности, заботится о всех своих гражданах, наглядным доказательством чего является мирное сосуществование на протяжении веков территории Азербайджана представителей многих народов и этносов.

Талех Агавердиев