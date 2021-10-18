https://news.day.az/politics/1393114.html Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана
Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана
Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером, министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, сообщает в понедельник Day.Az.
Министр отметил, что Армения демонстрирует неконструктивную позицию по этому вопросу, в результате чего от мин пострадали граждане Азербайджана, среди которых есть погибшие и раненые. Он добавил, что Армения предоставила лишь небольшую часть карт, причем низкого качества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре