Во время 44-дневной войны в Карабахе мы стали свидетелями двуличного поведения международных медиа. Обстрел мирных граждан Азербайджана баллистическими ракетами со стороны армянской армии вообще не освещался.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что международные медиа-органы, говорящие о независимости и объективности медиа, действовали подобно официальным новостным агентствам Армении.

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