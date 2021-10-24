Конец «неутомимого» Армана

Наконец, власти в Ереване осознали, что видный "борец" за права человека, "известный" картограф, "знаток" международного права омбудсмен Арман Татоян - обыкновенный мелкий жулик и карьерист, который спал и видел себя в тёплом кресле премьер-министра Армении.

Долгое время он выдавал себя за будущего армянского Бисмарка, который придя к власти, осуществит вековую мечту радикальных националистов, создаст "великую Армению" от моря до моря и выведет страну на уровень мировых ядерных сверхдержав.

Вначале, скрывая свои низменные мечтания, господин Татоян начал влезать в вопросы, которые его не касаются и не входят в его компетенцию.

Играя на том, что он, видите ли, имеет необыкновенное американское юридическое образование (один год в третьеразрядном американском университете в штате Пенсильвания), ему в своё время удалось обмануть пришедших к власти в 2018 году революционеров и сохранить свой пост.

Вообще-то коварство и предательство - отличительная черта А. Татояна. Вначале он клялся в любви и верности карабахскому клану С. Саргсяна, назначивший амбициозного юриста заместителем министра юстиции, а затем в 2016 году сделав защитником прав человека.

Позже предав своего прежнего патрона, переметнулся на сторону революционных властей Армении, став горячим сторонником нового курса, где бравировал своим западным образованием.

Сохранив пост омбудсмена при новых властях, А. Татоян палец о палец не ударил, чтобы помочь своим бывшим покровителям, против которых начались судебные преследования.

Поняв, что после поражения во Второй Карабахской войне позиции Н. Пашиняна ослабли, он спокойно сдал и его, предъявив свои претензии на власть.

Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, прописанными в положении о статусе защитника прав человека в Армении, А. Татоян использовал свое положение для восхождения на армянский политический Олимп.

Забыв о многочисленных проблемах рядовых армянских граждан, которые испытывают тяжелые проблемы заботясь о хлебе насущном для своих детей, А. Татоян настолько политизировался, что стал печься о правах граждан других государств больше, чем о своих, возомнив себя чуть ли не всемирным омбудсменом.

Дошло до того, что "защитник" прав человека Армении стал влезать во внутренние дела других стран, где стал указывать как нужно им действовать, чтобы соответствовать стандартам А. Татояна.

А чего стоят громкие заявления А. Татояна о том, что Азербайджан должен убрать надписи и знаки на азербайджанском языке и отвести войска со своей территории, чтобы не раздражать жителей приграничных районов Армении, коровы которых не могут давать молоко.

Прямо "новое" слово в международном праве а-ля Татоян.

Иногда А. Татоян стал забывать, что Азербайджан, Турция, Россия, Грузия и другие страны не являются частью его мандата и поэтому всяческие комментарии по проблемам их граждан армянской национальности являются, по крайней мере, смешными, если не называть это бредом не совсем нормального человека.

Но синекура для Татояна закончилась. Никол Воваевич предателя и прохиндея А. Татояна терпеть больше не стал.

Вначале вынес ему предупреждения через Министерство обороны, которое призвало его не делать глупые провокационные заявления. После того, как тот не успокоился, окончательно поставил на нем крест.

Секретарь совета безопасности Армении С. Григорян заявил, что правительство больше не станет поддерживать кандидатуру А. Татояна, у которого через пару месяцев истекает срок на посту омбудсмена - защитника прав человека Армении и выдвинет другую кандидатуру ввиду утраты доверия, а также заявлений, не соответствующих его функциям и полномочиям, обвинив его в необъективности и вмешательстве в политику.

А. Татоян немедленно отреагировал, обвинив власти в предвзятости и чуть ли не в работе на азербайджанскую сторону.

Если даже армянские власти, которых трудно обвинить в симпатии к Азербайджану, уже вдоволь насытились выкрутасами этого "борца" за права человека, то можно представить до какой степени его пустые выступления и обвинения довели их, что они публично от него открестились.

Не помог А. Татояну и его имидж неподкупного "Марата" и специалиста в международном праве, в котором он "ни в зуб ногой", ввиду прогулов занятий во время учебы в ереванском государственном университете.

Напялив на себя тогу "спасителя" отечества, А. Татоян своими заявлениями старается не допустить диалог, заново разжечь утихший уже конфликт ради того, чтобы добраться до власти, где намерен набивать свои карманы на крови своих же сограждан.

А. Татоян использовал любую возможность, чтобы разрекламировать себя в глазах простых граждан Армении. Для этого он встревал в любой вопрос, постоянно ездил по стране, где на встречах подвергал обструкции Н. Пашиняна и его власть.

На послевоенном этапе, когда власть в Ереване стала шаткой, А. Татоян, призвав в союзники президента А. Саргсяна, попытался совершить тихий государственный переворот.

Однако премьер быстро поставил их на место, показав кто реальный хозяин в стране.

Не сумев добиться широкой народной поддержки, А. Татоян решил применить своё умение провокаций на международном поприще, где старался принимать участие во всех возможных мероприятиях и встречах с постоянными необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

Являясь ярым и открытым туркофобом и исламофобом, А. Татоян намеренно своими заявлениями натравливал представителей различных международных организаций и стран против Азербайджана и Турции, распространяя дезинформацию и ложь о событиях Второй Карабахской войны.

Втеревшись в доверие к иерархам Армянской Апостольской Церкви, А. Татоян вместе с ними отправился на встречи в Ватикан, где в перерывах между шопингом в римских бутиках, лил грязь на все тюркские народы представителям итальянской прессы, а на встрече с Папой Римским призывал начать новый "крестовый поход" против Турции и Азербайджана.

Ну теперь всему этому пришёл конец. Армянские власти сами осознали, что провокации А. Татояна ничего хорошего Армении не принесут. Скорее всего, в ближайшее время неудачливый картограф и горе-юрист, после завершения своей деятельности в качестве "защитника прав человека", превратится в обыкновенного завсегдатая немногочисленных оппозиционных митингов и встреч, где будет рвать свою глотку о том, что власти предали идеалы армянского народа.

Если же у него не хватит ума не переходить красные линии и решит продолжать заниматься подрывной деятельностью и готовить перевороты, то его конец будет печальным.

Думается, что концом его карьеры будет защита прав заключённых в армянских тюрьмах, где он и окажется, чтобы на своей шкуре испытать все "прелести" тюремной жизни.

Пярвин Мирзазаде