На оставленных врагом позициях в Губадлы обнаружено много боеприпасов

После освобождения от оккупации Губадлинский районный отдел полиции (РОП) возобновил деятельность на территории района. Сотрудники полиции вместе с представителями соответствующих организаций осуществляют контрольно-профилактические мероприятия.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе таких мероприятий на оставленных врагом боевых позициях на территории Губадлинского района были обнаружены 7 автоматов, 2 пулемета, 1 гранатомет, 1 минометная установка, 42 гранаты, 314 гранатометных снарядов, 118 минометных снарядов, 280 различных запалов, около 22 тысяч патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Кроме того, в ходе комплексных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы, Министерства экологии и природных ресурсов и Губадлинского РОП на территории сел Давудлу, Бахтиярлы и Алигулуушагы района было собрано и уничтожено 12 668 кустов дикорастущей конопли общим весом около 7 тонн.