https://news.day.az/politics/1396614.html Этап публичной напряженности между Баку и Тегераном завершен - глава МИД Ирана
Этап публичной напряженности между Баку и Тегераном завершен - глава МИД Ирана
Этап напряженности между Азербайджаном и Ираном, который проходил в публичной плоскости, завершен. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи стран - соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У нас были контакты с министром иностранных дел Азербайджана [Джейхуном Байрамовым]. Я думаю, что мы завершили публичный этап напряженности, - сказал он. - Полагаю, что проблемы, которые у нас есть, будут постепенно решаться".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре