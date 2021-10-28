https://news.day.az/politics/1396870.html В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном - Чавушоглу
В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном - Чавушоглу
В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.
"В ходе последнего визита президента Турции в Азербайджан мы обсудили с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым вопрос нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказал Чавушоглу.
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