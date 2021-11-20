В Агдаме высажен лесной массив

В связи с первой годовщиной освобождения Агдама от армянской оккупации в районе высажен лесной массив, передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

Завершена посадка деревьев на территории одной из четырех лесополос, посредством которых будут восстановлены зеленые массивы в Агдаме, уничтоженные армянами, сказал журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

По его словам, территория, на которой Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посадил дерево во время визита в Агдам, расширена, и на ней высажены эльдарские сосны, посеяны семена дуба.

В акции по высадке деревьев, организованной Администрацией Президента Азербайджана, министерством экологии и природных ресурсов и Исполнительной властью Агдамского района, приняли участие члены семей шехидов и волонтеры.

На территории площадью 2,5 гектара посажено две тысячи деревьев.