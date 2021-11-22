Армянская диаспора пытается развязать информационную войну против Азербайджана в Италии

Нам никогда нельзя забывать о том, что окружающий мир не обязан воспринимать реальность такой, какой ее воспринимаем мы. Как нельзя игнорировать тот факт, что информационная война , в отличие от реальных боевых действий, не прекращается ни на минуту. И армянская диаспора, имеющая немалый вес в разных странах мира, активизировала свою деятельность, дабы извратить причины и последствия 44-дневной войны, да и всего армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В этом смысле огорчает, но не удивляет то, что их усилия привели к тому, что итальянский телеканал Rai 1 снял фильм "Армения. Нить памяти", автором которого является известная журналистка Стефания Батистини. Как нам стало известно, транслировавшийся на канале Rai 1 14 ноября, фильм был снят во время ее визита в Армению в июле этого года.

Как сообщают армянские СМИ, фильм затрагивает 44-дневную войну, ее причины и последствия,в привычной для армянской стороны лживой манере преподносит роль Турции в этой войне, рассказывает о послевоенных реалиях в РА Армении и на пока не освобожденных территориях нашей страны.Фильм представляет собой сугубо армянский взгляд на ситуацию.

Поэтому, там много традиционных армянских мифов. К примеру, миф о том, что "Армения, будучи страной с древней христианской цивилизацией в самом сердце Кавказа, является естественным мостом между Западом и Востоком". Тут вынужден кое о чем напомнить. Как известно, Армянская Апостольская Церковь принадлежит к числу так называемых дохалкидонских Церквей, которые не приняли решения Халкидонского собора 451 года.

На нем, в частности, была повержена монофизитская ересь и догматически утверждено, что во Христе два естества - Божественное и человеческое. Вне зависимости от причины неприятия этого собора армянами,в течение полутора тысяч лет они справедливо считаются еретиками-монофизитами. Так что, речи о том, что Армения является "страной с древней христианской цивилизацией" вызывает лишь улыбку у людей осведомленных, у экспертов.

Улыбку же вызывает попытка собеседников журналиста телеканала Rai 1 представить свою, исключительно армянскую и лживую версию 44-дневной войны и последующих событий в регионе.Ее озвучили президент РА Армен Саркисян, Католикосом Всех Армян Гарегин Второй, омбудсмен РА Арман Татоян. Как видим, в числе говоривших не было премьер-министра РА Никола Пашиняна, который и обладает всей полнотой власти в стране-лузере Южного Кавказа. И это забавно. Ведь, именно он сделал неизбежной 44-дневную войну, его же называют в Армении "капитулянтом".

С другой стороны, что с Пашиняном, что без него, суть данного фильма не изменилась бы. Но стоит ли удивляться , а тем паче негодовать по поводу его появления? Не думаю. Да, неприятно, когда итальянской телевизионной аудитории вешают на уши армянскую лапшу, но тут нужно понимать, что в Италии есть влиятельная армянская диаспора. Плюс, телеканал вынужден соблюдать определенный баланс.

Говорю это к тому, что в результате работы, проделанной посольством Азербайджана в Италии, корреспондент RAI TV в Москве Марк Иннаро в октябре этого года также посетил Азербайджан. В ходе визита Марк Иннаро снимал в Шуше, Агдаме, Физули, Гяндже и Баку. По итогам съемок 30 октября, 6 ноября и 7 ноября в новостной программе Rai3 были показаны три разных репортажа о поездке.

В первом репортаже, который транслировался в новостной программе канала Rai3 30 октября, были продемонстрированы кадры из освобожденного , но превращенного в руины Агдама.Итальянский журналист назвал Агдам городом-призраком, который почти 30 лет находился под оккупацией.Он рассказал о бесконечных минных полях , что остались после ухода армянских оккупантов.Он поведал телезрителям о том, что Армения держала пятую часть территории нашей страны под оккупацией , что возвратить свои земли нам удалось лишь в результате прошлогодней войны.

Марк Иннаро рассказал и о восстановительных работах, что ведутся на освобожденных территориях, включая строительство в рекордно короткие сроки Международного аэропорта в Физули.Все эти работы помогут уже совсем скоро вернуться в родные очаги более полумиллиона временно перемещенным лицам, подчеркнул он тогда.Он очень точно передал боль всех азербайджанцев, ставших жертвами армянской агрессии, оккупации наших земель.

Он показал кадры и из освобожденной Шуши, продемонстрировал "Дорогу Победы", дом-музей Бюльбюля , предоставил возможность рассказать о своих чувствах шушинцам, что вернулись на родную землю, спустя почти три десятилетия с момента ее оккупации. А в репортаже, который вышел 6 ноября в новостной программе Rai3, был рассказ о втором по величине городе Азербайджана Гяндже.И в нем был рассказ об обстрелах, которым подвергался город со стороны армян в ходе 44=дневной войны.

Как видим, итальянские телезрители получили возможность узнать и азербайджанский, честный и обоснованный взгляд на причины и последствия 44-дневной войны. Кроме того, хочу напомнить про то, что 26 октября прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1. И в ходе этого интервью, которое происходило в разгар 44-дневной войны, глава нашего государства дал привычно четкие , выверенные ответы на все вопросы.

Президент Азербайджана тогда подчеркнул, что Армения хотела всяческим путем сорвать переговорный процесс. "Мы в любом случае вернем эти земли. И сегодняшнее состояние на поле битвы это показало. Мы вернем их любой ценой. Либо мирно, либо войной, но вернем. Поэтому думаю, армянскому руководству надо серьезно задуматься об этом и сделать правильный шаг.", заявил Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1 еще 26 октября прошлого года.

Время доказало его правоту. Азербайджан вернул Шушу, Гадрут, семь ранее оккупированных районов.И сейчас на них полным ходом идут восстановительные работы. И именно итальянские компании - в числе первых иностранных компаний, начавших работать над восстановлением освобожденных территорий. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня нынешнего года, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в нашей стране Клаудио Таффури.

"Вы знаете, что есть проекты, имеющие для Азербайджана большое значение, символическое значение, а также проекты экономического развития и инфраструктурные проекты. В энергетическом секторе, в производстве электроэнергии итальянские компании уже вовлечены в реконструкцию разрушенных гидроэлектростанций, переработку и производство в других сферах. Таким образом, это действительно свидетельствует о том, что мы являемся стратегическими партнерами не только на бумаге, на документе, но и в реальности", заявил глава нашего государства.

К слову замечу, что товарооборот между Азербайджаном и Италией по итогам 2021 года может превысить $8 млрд, что станет рекордным показателем. Так считает посол Азербайджана в Риме Мамед Ахмедзаде. "В первые 9 месяцев 2021 года объем товарооборота составил $5,9 млрд против $4,5 млрд годом ранее. Таким темпом товарооборот по итогам 2021 года может превысить рекордную отметку в $8 млрд", - написал Ахмедзаде в своем аккаунте в Twitter.

И это - ответ на вопрос о том, каковы государственные интересы и приоритеты Италии на Южном Кавказе. И еще, так сказать "вишенка на торте". Посольство Италии в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем Победы. Это поздравление было опубликовано на официальной странице посольства в Twitter. "В этот праздничный день посольство Италии желает всему азербайджанскому народу мира, безопасного и благополучного будущего", - говорилось в публикации. Как видим, перед нами совершенно однозначная позиция Италии.

Эта страна придерживается справедливой позиции в оценке армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Она разделяет с нами радость Победы. Ее компании участвуют в восстановлении освобожденных территорий. И она соблюдает баланс, освещая в СМИ 44-дневную войну и ее последствия. Так что, особо радоваться армянской стороне по поводу продемонстрированного фильма "Армения. Нить памяти" не стоит. Это, по большому счету, была хорошая мина при плохой игре. Что, впрочем, не дает нам повод забывать о том, что информационная война продолжается.

Акпер Гасанов