Провокациям Армении должен быть положен конец

Член Сената Италии от партии "Вперед, Италия", сенатор Урания Папатеу выступила с заявлениями, в которых осудила недавние военные провокации Армении на азербайджано-армянской границе и поддержала Азербайджан.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, заявления итальянского сенатора опубликовали итальянские информационные агентства AgenParl, Agenzia Nova, LaPresse, Askanews, Dire и 9Colonne.

Отметив, что 7 азербайджанских военнослужащих погибли и еще 10 были ранены при отражении очередных армянских провокаций на азербайджано-армянской границе за последние дни, сенатор подчеркнула, что этому должен быть положен конец, Европейский союз должен вмешаться и решительно осудить тех, кто хочет развязать войну.

"Армянская сторона продолжает свои провокации, словно мало гибели более 160 мирных жителей Азербайджана в результате подрыва на минах после окончания войны 10 ноября прошлого года, и эта драматическая ситуация еще больше усугубляется из-за того, что правительство Армении продолжает игнорировать нормы международного права", - сказала Урания Папатеу.

Она отметила, что для обеспечения мира, стабильности и сотрудничества во всем регионе Армения должна отказаться от своей политики агрессии и территориальных претензий в отношении Азербайджана.

"Важно как можно скорее начать переговорный процесс между двумя этими странами для нормализации отношений на основе норм международного права, а также делимитации и демаркации государственной границы", - сказала сенатор.

Подробно ознакомиться с заявлениями итальянского сенатора можно, пройдя по ссылкам:

https://agenparl.eu/azerbaigian-papatheu-fi-continuano-le-provocazioni-armene-ue-intervenga/

https://www.agenzianova.com/a/61968bd1050ed4.99123381/3685849/2021-11-18/azerbaigian-papatheu-fi-continuano-le-provocazioni-armene-ue-intervenga