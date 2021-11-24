Армения стала русофобской марионеткой США

В российском экспертном сообществе с каждым днем все отчетливее слышны голоса тех, кто говорит о неблагодарности армян в отношении России. Причем, если раньше этот бесспорный факт пытались замалчивать те, кто находятся на попечительстве армянского лобби, то сегодня даже очевидным армянским выкормышам надоело терпеть все новые изощренные выкидоны "древнейших".

Соловьев, Карнаухов, Затулин, Юсин и др. в череде прочих армянских подпевал прозрели и теперь постоянно твердят о неблагодарности Армении. Но больше всех в последнее время подгорел проармянский дурак (как он сам себя называет) Евгений Сатановский, который долгие годы только и делает, что обслуживает интересы армянских лоббистов, и отличается отборной клеветой и инсинуациями в адрес Азербайджана.

Так, в одном из интервью в СМИ, он подчеркнул, что США стали влиять на происходящее в Армении, после того как применили "принцип Березовского" - "не покупай завод, купи директора", то есть взяли под контроль правительство страны.

Сатановский, в очередной раз критикуя армян, отметил, что сегодняшняя Армения как государство обязана своим существованием России. При этом в ней все равно есть проявления русофобии, группировки радикалов и террористов пытаются высказывать недовольство по разным поводам российскому руководству. А дело в том, что США хитроумно перекупили не Армению, а её руководство, подчеркнул он.

"Да и в Армении сегодняшней руководство более чем антироссийское. И этим людям совершенно наплевать на то, с чего Армения живёт и благодаря кому её государственность вообще существует. Если европейским и американским политикам удастся долоббировать воплощение своих планов в Армении, тогда она вполне может оказаться частью антироссийского Закавказья", - сказал Сатановский.

Евгений Янович любит деньги армянского лобби, однако, постепенно начинает прозревать, что оказался в ловушке. Не критиковать их уже не может, ведь он "всегда отстаивает интересы России".

М.Ахмедзаде