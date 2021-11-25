Павильон Азербайджана вызвал большой интерес на Expo 2020 Dubai

Азербайджанская делегация приняла участие в международной выставке Expo 2020 Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На выставке состоялась презентация павильона Азербайджана. Также в рамках Expo 2020 Dubai был проведен ряд мероприятий, посвященных Национальному дню Азербайджана.

Депутат Милли Меджлиса (парламент), сотрудник Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, вошедший в состав делегации Азербайджана на Expo 2020 Dubai, стал гостем авторского проекта Trend "Актуально с Сахилем Керимли".

Мамедов отметил, что павильон Азербайджана на выставке вызвал большой интерес у зарубежных гостей, а его презентация была встречена с большим энтузиазмом.

Представляем вниманию читателей очередной выпуск видеопроекта.