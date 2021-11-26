В Зангилане армяне превратили посевные участки села в болото

Армяне во время оккупации изменили русло реки Хекери и превратили территорию трех сел в болото.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, армяне изменили русло реки Хекери на территории села Бабайлы Зангиланского района. Армяне с целью создать искусственное озеро превратили посевные участки села в болото. За 27 лет площадь болота расширилась и распространилась еще на два села. В результате наряду с селом Бабайлы на посевных участках сел Мамедбейли и Учунджу Агалы образовались болото.

Предполагается, что армяне пытались создать на этих территориях рыболовное хозяйство посредством искусственного озера. После того, как Зангиланский район перешел под контроль Вооруженных Сил Азербайджана, была устранена преграда на реке и обеспечен беспрепятственный пропуск воды в реку Араз. Несмотря на то, что образовавшееся озеро в настоящее время осушается, специалисты считают, что на восстановление подвергшихся эрозии участков земли потребуются годы.

Отметим, протяженность реки Хекери, берущей свое начало с горы Михтокен Лачинского района, составляет 113 км. Река, протекая по территории Лачинского и Губадлинского районов, впадает в реку Араз на территории Зангиланского района.