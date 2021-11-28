Азербайджан и Россия не позволят Армении уклониться от неизбежного

Армянскому руководству не удастся уклониться от выполнения договоренностей. Никто ей этого не позволят. Особенно Азербайджан.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, комментируя прошедшую в Сочи трехстороннюю встречу глав Азербайджана, России и Армении.

К сожалению, значительная часть нашего общества ожидала от этой встречи какого-то нового документа или каких-то новшеств. Это изначально был неправильный подход, тем не менее, он имел место и это очень ощущается в социальных сетях. Целью встречи в Сочи было, в первую очередь подтвердить нерушимость всех договоренностей, достигнутых в заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Целью было показать, что, несмотря на все попытки армянского руководства за прошедший год увильнуть, им не удастся изменить ни одного пункта из того, что было достигнуто.

В чем суть попыток Армении. Армянская сторона при поддержке некоторых западных кругов, которым не выгодно, что Россия и Турция взяли практически полностью под контроль постконфликтную ситуацию, и новый темп на реализацию новых транспортных, энергетических и других проектов взят без серьезного участия Запада, пытается сорвать основные элементы. Что это за элементы? Это деблокировка всех транспортных коммуникаций, в том числе имеется в виду и открытие Зангезурского коридора. Чтобы сорвать проект, нужно не допустить подписания мирного всеобъемлющего договора между Азербайджаном и Арменией, для чего армянская сторона срывает начало делимитации и демаркации границ.

Эти два элемента с начала года привели, в том числе к боевым действиям на границе.

Никол Пашинян согласился на встречи в Сочи и Брюсселе потому, что попытки сорвать процесс обернулись новыми человеческими, имиджевыми и территориальными потерями для Армении. Азербайджан же в течение года показал, что ни сантиметра границы не уступит. И формироваться она будет не столько по каким-то картам, сколько так, как предполагает концепция национальной безопасности Азербайджана. То есть до тех пор, пока Армения не признает Азербайджан и его границы, мы, соответственно, тоже не будем признавать Армению и ее границы.

Игра показала, что ее итоги вовсе не в пользу Армении.

Армения пыталась пойти на встречу без модерации Москвы, то есть встретиться с Президентом Азербайджана в Брюсселе. Но тут Россия проявила активность и до встречи 15 декабря в Брюсселе, где Запад хотел продемонстрировать, что тоже играет немалую роль, организовала встречу в Сочи.

Повторю - ожидания от этой встречи были чрезмерными. Чего можно ожидать там, где все предрешено? Армения подписала заявления и от 9 ноября, и от 11 января. Остается только их выполнять. Следует понимать, что ни Россия, ни Турция не позволят армянскому руководству уклониться, обмануть кого-то и не выполнить условия договоренностей. Никто Армении этого не позволят. И особенно не позволит Азербайджан, который подталкивал и будет подталкивать армян к выполнению договоренностей.

Что касается механизма делимитации, то очень важно отметить, что встреча в Сочи показала в вопросе границ одну важную деталь. А именно - Россия не собирается напрямую участвовать в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, как бы этого не хотел Ереван. Из заявлений Путина и в рамках подписанных договоренностей стало ясно, что комиссия по делимитации будет двусторонняя - Азербайджан и Армения. И надежды Еревана разбавить комиссию и сделать ее трехсторонней, чтобы иметь возможность увиливать, рухнули. Комиссия будет двусторонней, и решать, где пройдет граница, будут в Баку и Ереване, без участия третьей стороны.

Встреча в Сочи как подтвердила прежние договоренности, так и четко дала понять, что механизм реализации договоренностей будет в основном на плечах двух сторон - Баку и Еревана. И попытки армян использовать третью сторону не будут успешными. При этом, конечно, ясно, что Ереван теперь будет искать дополнительную поддержку на Западе. Насколько это емуудастся, покажет время.

После сочинской встречи в Армении и армянских соцсетях снова начали муссировать тему карт. На свет вытащено множество вариантов, и больше всего армянской стороне нравятся карты 20-х годов. В Армении считают, что в процессе демаркации именно эти карты больше всего отвечают интереса армян. Однако я бы не советовал им относиться к вопросу так однозначно.

В период СССР неоднократно составлялись карты страны. За 70 лет советской власти неоднократно менялись границы союзных республик, в частности определенные территории Азербайджана передавались Армении. И, естественно, при изменениях составлялись уточненные карты.

Нужно учитывать, что в советские времена границы между союзными республиками были условными. Однако, если уж говорить о картах, то наиболее точными первыми картами Генштаба советской армии являются карты, составленные в 1928 году, где относительно четко и детально указаны границы советских республик.

Кстати, именно благодаря этой карте мы еще раз убеждаемся, что на тот момент практически все топонимы и гидронимы на территории Армении были азербайджанскими. Я имею в виду Зангезур и другие регионы, позднее переименованные на армянский манер. Даже там, откуда азербайджанцы были изгнаны, какое-то время сохранялись исторические названия.

Так, на карта 1928 года показаны территории Нахчывана, которые позднее по приказу из Москвы были уступлены Армении. Также, согласно этой карте, менялась взаимно конфигурация границ. И то, что некоторые армянские деятели сегодня хватаются за эту карту, считая, что она наиболее выгодна для делимитации в их пользу, является большой ошибаются. Если следовать карте 1928 года, то Армении придется идти на очень серьезные уступки Азербайджану, потому что карта составлена до того, как Армении были переданы большие участки в Товузском и Газахском районах.

В любом случае, Азербайджан и Армения признали границы друг друга, когда вступали в ООН после распада СССР. Казалось бы, логичнее и юридически правильнее было брать за основу границы, имевшиеся на тот момент. Но я считаю, что тема останется пока открытой. До тех пор, пока на территории Азербайджана остаются незаконные армянские вооруженные формирования, пока в Ереване озвучиваются какие-то претензии на территории нашей страны, пока не подписан мирный договор и Армения не признала территориальную целостность Азербайджана, наша страна имеет полное право проводить демаркацию границ, в том числе принудительную так, как считает нужным, обладая правом силы и принимая во внимание, что всегда имеется угроза с армянской стороны.

Лейла Таривердиева