Развитие торговли со странами региона является приоритетом внешней политики Ирана

Развитие торговли со странами региона является приоритетом внешней политики Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.

По словам Раиси, в современных условиях сотрудничество между странами региона создает множество возможностей, и активное участие стран региона может решить все вопросы.

Иранский лидер заявил, что Иран готов к расширению сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах, включая сферы экономики, транспорта, энергетики и борьбы с терроризмом.

По его словам, учитывая небольшой объем товарооборота между двумя странами, министрам иностранных дел Ирана и Узбекистана следует разработать дорожную карту для долгосрочного двустороннего сотрудничества.

На встрече Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал экономический потенциал страны подходящим для развития отношений и подчеркнул важность увеличения двусторонней торговли.