В отношениях с Азербайджаном не должно быть никаких недопониманий

Отношения с Азербайджаном - культурные, теплые и искренние, история наших связей очень древняя. В этих связях не должно быть никаких недопониманий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал журналистам Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Ашхабаде 28 ноября.

"Сегодня у нас была хорошая встреча с уважаемым Президентом Азербайджанской Республики, на которой состоялось обсуждение вопросов, представляющих интерес для обеих стран. Подписанное сегодня газовое соглашение между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном послужит развитию связей наших стран, отношений между двумя и тремя странами. Необходимо предпринять серьезные и многочисленные шаги в этом направлении, благодаря воле двух стран связи между нашими государствами, в том числе сотрудничество в области экономики, торговли, транзита и культурной сфере, должны быть направлены на расширение связей между нашими странами. История наших связей - древняя, они и дальше должны расширяться и развиваться", - сказал Президент Ирана.