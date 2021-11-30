Пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с крушением вертолета.

Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь администрации президента Турции сообщил в Twitter.

"Глубоко опечален известием о том, что военный вертолет, принадлежащий братской Азербайджанской армии, разбился во время учебного полета. Пусть Аллах упокоит души погибших в результате этой трагической аварии, желаю исцеления раненым. Мы - одна нация, два государства", - отметил Калын.