https://news.day.az/politics/1410036.html Ибрагим Калын выразил соболезнования азербайджанскому народу
Ибрагим Калын выразил соболезнования азербайджанскому народу
Пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с крушением вертолета.
Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь администрации президента Турции сообщил в Twitter.
"Глубоко опечален известием о том, что военный вертолет, принадлежащий братской Азербайджанской армии, разбился во время учебного полета. Пусть Аллах упокоит души погибших в результате этой трагической аварии, желаю исцеления раненым. Мы - одна нация, два государства", - отметил Калын.
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