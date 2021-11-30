https://news.day.az/politics/1410112.html В Нахчыване проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений - ВИДЕО
В Нахчыване проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений - ВИДЕО
В соответствии с "Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений с боевой стрельбой с артиллерийскими, реактивными, минометными и противотанковыми батареями Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минообороны.
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